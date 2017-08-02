Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

IZMIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 39°C

Az bulutlu ve açık