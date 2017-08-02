Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
IZMIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 39°C
Az bulutlu ve açık