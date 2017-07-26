Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Trakya'nın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık