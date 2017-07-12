  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

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Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞIRNAK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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