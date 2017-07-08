Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık