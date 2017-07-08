  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu,Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek

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Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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