Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneydoğusu ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yerel kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BİLECİK, 27

Parçalı, zamanla az bulutlu,

BURSA, 28

Parçalı, zamanla az bulutlu,

EDİRNE, 32

Parçalı, zamanla az bulutlu,

ISTANBUL, 29

Parçalı, zamanla az bulutlu,

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR, 28

Az bulutlu ve açık

IZMIR, 33

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 26

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 35

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 37

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA, 34

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 31

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

MERSİN, 34

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 29

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 25

Az bulutlu ve açık

KARAMAN, 30

Az bulutlu ve açık

SİVAS, 27

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU, 25

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu,

SİNOP, 27

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN, 26

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN, 28

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 25

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 27

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 39

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ, 38

Az bulutlu ve açık

ŞIRNAK, 38

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 42

Az bulutlu ve açık

BATMAN, 42

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR, 42

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 40

Az bulutlu ve açık