Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneydoğusu ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yerel kuvvetli yağış uyarısı
Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BİLECİK, 27
Parçalı, zamanla az bulutlu,
BURSA, 28
Parçalı, zamanla az bulutlu,
EDİRNE, 32
Parçalı, zamanla az bulutlu,
ISTANBUL, 29
Parçalı, zamanla az bulutlu,
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR, 28
Az bulutlu ve açık
IZMIR, 33
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 26
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 35
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 37
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA, 34
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 31
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
MERSİN, 34
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 29
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 25
Az bulutlu ve açık
KARAMAN, 30
Az bulutlu ve açık
SİVAS, 27
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 25
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU, 25
Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu,
SİNOP, 27
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN, 26
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GİRESUN, 28
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 25
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 27
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ, 38
Az bulutlu ve açık
ŞIRNAK, 38
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 42
Az bulutlu ve açık
BATMAN, 42
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR, 42
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 40
Az bulutlu ve açık