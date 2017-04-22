Bugün hava nasıl olacak?

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Konya'nın kuzey kesimleri ve Kayseri çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmak üzere Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-80 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bugün akşam saatlerinden sonra Kütahya, Bilecik, Eskişehir ve Bolu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyılarınde kuzeyli, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadenizde güney ve güney batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-80 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra güneydoğusunda karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmak üzere Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bilecik çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANISA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısı çok bulutlu, Batı Akdeniz yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri, Konya'nın kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzeybatısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur gece saatlerinden ititbaren karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

NİĞDE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra kuvvetli karlakarışık yağmur ve yoğun kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu , öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu