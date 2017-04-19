Bugün hava nasıl olacak?

Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevreleri hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) olmak üzere iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyinde doğulu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANISA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu
IĞDIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 20°C
Parçalı bulutlu