Bugün hava nasıl olacak?

Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevreleri hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) olmak üzere iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyinde doğulu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu

IĞDIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 20°C

Parçalı bulutlu