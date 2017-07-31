Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA, 32
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 34
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 30
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ, 28
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; kuzey ve kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 32
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 39
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 37
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 37
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 37
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 39
Az bulutlu ve açık
HATAY, 34
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 34
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA, 32
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 31
Az bulutlu ve açık
KONYA, 31
Az bulutlu ve açık
NİĞDE, 31
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BARTIN, 29
Parçalı ve az bulutlu
BOLU, 29
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 26
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 26
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 30
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 26
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT, 28
Parçalı bulutlu
TRABZON, 26
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 33
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ, 34
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ, 39
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 43
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 43
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 40
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 41
Az bulutlu ve açık