Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA, 32



Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 34

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 30



Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ, 28

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; kuzey ve kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 32

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 39

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 37



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 37

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 37

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 39



Az bulutlu ve açık

HATAY, 34

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 34

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA, 32



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 31

Az bulutlu ve açık

KONYA, 31

Az bulutlu ve açık

NİĞDE, 31

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BARTIN, 29

Parçalı ve az bulutlu

BOLU, 29

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 26

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 26

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 30

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 26

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT, 28

Parçalı bulutlu

TRABZON, 26

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 39

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 33

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, 34

Az bulutlu ve açık

TUNCELİ, 39

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 43

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 43

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 40

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 41

Az bulutlu ve açık