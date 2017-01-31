Bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2017

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Van’ın ve Erzurum’un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Van’ın ve Erzurum’un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai Don Uyarısı: Ülkemizde zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde 2 Şubat Perşembe sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski devam ettiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Güneyi az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C



Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C



Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C



Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C



Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C



Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu ve Bartın çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORDU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Van’ın ve Erzurum’un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklenmektedir. Rüzgarın zamanla batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -10°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.