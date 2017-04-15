Bugün hava nasıl olacak?

Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Niğde, Karaman ve Artvin çevreleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞIRNAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı