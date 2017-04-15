Bugün hava nasıl olacak?

Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Niğde, Karaman ve Artvin çevreleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞIRNAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı