Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Diyarbakır çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu

ISTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu

YALOVA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin çok bulutlu, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TUNCELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KİLİS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı