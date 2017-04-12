Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Diyarbakır çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Bu sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu
ISTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu
YALOVA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin çok bulutlu, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
IZMIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GİRESUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KİLİS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı