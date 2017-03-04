Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, (Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı, batı kesimleri az bulutlu geçecek. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi görülecek.
A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor
KARAMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor
NİĞDE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor. İlk saatlerde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur, Sinop çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARABÜK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu geçmesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GİRESUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORDU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah ve öğle bölge geneli, akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Hakkari çevrelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bölgenin batısında yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
DIYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
KİLİS °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu