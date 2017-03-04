Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, (Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı, batı kesimleri az bulutlu geçecek. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi görülecek.

A.KARAHISAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor

KARAMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor

NİĞDE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor. İlk saatlerde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur, Sinop çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARABÜK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu geçmesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GİRESUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORDU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah ve öğle bölge geneli, akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Hakkari çevrelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bölgenin batısında yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

DIYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

KİLİS °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu