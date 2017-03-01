Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun güney ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş Bingöl, Diyarbakır çevreleri ve İstanbul'un batı, Sivas'ın güney kesimleri yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ilk saatlerde Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında (İzmir ve Manisa) yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülke genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS UYARISI : Bu sabah ilk saatlerde Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında (İzmir ve Manisa) yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile İstanbul'un batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 20°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Kıyı Ege'de yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

OSMANİYE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas'ın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimleri yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 17°C

Parçalı, yer yer bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞIRNAK °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı