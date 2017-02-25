Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Muğla, Amasya ve Giresun çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney yönlerden Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORDU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Az bulutlu

ERZİNCAN °C, 11°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Az bulutlu

KARS °C, 1°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu

KİLİS °C, 18°C

Az bulutlu

SIIRT °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı yağmurlu; Rüzgar; Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra batıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı ile akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) öğleden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi akşam saatlerine kadar 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m kuzeyi 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.