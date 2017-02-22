Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Yozgat, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; hafif olmak üzere aralıklı yağmur, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) hafif olmak üzere yağmurlu

CANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) hafif olmak üzere yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu

NİĞDE °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu olmak üzere aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, -10°C

Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık