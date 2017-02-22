Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Yozgat, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; hafif olmak üzere aralıklı yağmur, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) hafif olmak üzere yağmurlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) hafif olmak üzere yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
NİĞDE °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu olmak üzere aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) aralıklı yağmurlu
KARABÜK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, -10°C
Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KARS °C, -6°C
Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık