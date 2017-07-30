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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz 2017

Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz 2017

Hava sıcaklıklarının ülkenin güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA, 33


Az bulutlu ve açık

EDİRNE, 34
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 31


Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ, 28
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 30
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 37
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 35


Az bulutlu ve açık

MANİSA, 35
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 37


Az bulutlu ve açık

HATAY, 34
Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 33
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 31


Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 31
Az bulutlu ve açık

KONYA, 31
Az bulutlu ve açık

NİĞDE, 30
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 29
Az bulutlu ve açık

BOLU, 28
Az bulutlu ve açık

SİNOP, 27
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 32
Az bulutlu ve açık öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN, 27
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 30
Az bulutlu ve açık öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON, 26
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, 33
Az bulutlu ve açık

TUNCELİ, 36
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 40
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık

KİLİS, 39
Az bulutlu ve açık

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