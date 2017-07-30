Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA, 33
Az bulutlu ve açık
EDİRNE, 34
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 31
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ, 28
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 30
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 37
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 35
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 37
Az bulutlu ve açık
HATAY, 34
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 33
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 31
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 31
Az bulutlu ve açık
KONYA, 31
Az bulutlu ve açık
NİĞDE, 30
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 29
Az bulutlu ve açık
BOLU, 28
Az bulutlu ve açık
SİNOP, 27
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 32
Az bulutlu ve açık öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN, 27
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT, 30
Az bulutlu ve açık öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON, 26
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ, 33
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ, 36
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 40
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 39
Az bulutlu ve açık