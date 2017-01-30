Bugün hava nasıl olacak? 30 Ocak 2017

Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin kar yağışlı, Tekirdağ, Muğla çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 5
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 5
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 5
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
SAKARYA 6
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1
Parçalı bulutlu
İZMİR 9
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 3
Parçalı bulutlu
MANİSA 7
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 12
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu
ISPARTA 1
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -2
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -7
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 1
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 1
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 2
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 0
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORDU 3
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 2
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 1
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Bitlis ve Muş çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ -1
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -10
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ -2
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
IĞDIR -2
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADIYAMAN 5
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR ° 1
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP 4
Parçalı bulutlu
SİİRT 2
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı