Bugün hava nasıl olacak? 30 Ocak 2017

Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin kar yağışlı, Tekirdağ, Muğla çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 5

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 5

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 5

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

SAKARYA 6

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1

Parçalı bulutlu

İZMİR 9



Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 3

Parçalı bulutlu

MANİSA 7

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 12

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu

ISPARTA 1

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3



Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -2

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -7

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 1

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 2

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 0

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORDU 3

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 2

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Bitlis ve Muş çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ -1

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -10

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ -2

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

IĞDIR -2

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADIYAMAN 5

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR ° 1

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP 4

Parçalı bulutlu

SİİRT 2

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı