Bugün hava nasıl olacak? 30 Nisan 2017

Ülkemizin kuzeybatı ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Bayburt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trakya kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin kuzey kıyı kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BALIKESİR, 26

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BURSA, 28



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL, 23



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ, 21

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 25

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ, 27

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR, 28



Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 25

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 26



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 26

Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ, 28

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 27



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 27

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

NİĞDE, 24

Az bulutlu ve açık

SİVAS, 25

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU, 27

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE, 28

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu

KARABÜK, 28

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 20

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE, 24

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN, 18

Az bulutlu

TOKAT, 27

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON, 20

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 17

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 16

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 27

Parçalı bulutlu

ŞIRNAK, 23

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 26

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 27

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS, 29

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 26

Parçalı ve az bulutlu