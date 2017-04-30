Bugün hava nasıl olacak? 30 Nisan 2017

Ülkemizin kuzeybatı ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Bayburt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trakya kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin kuzey kıyı kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BALIKESİR, 26
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BURSA, 28
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL, 23
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ, 21
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 25
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ, 27
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR, 28
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 25
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 33
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 26
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 26
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ, 28
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 27
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 27
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
NİĞDE, 24
Az bulutlu ve açık
SİVAS, 25
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU, 27
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE, 28
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu
KARABÜK, 28
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE, 24
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 18
Az bulutlu
TOKAT, 27
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON, 20
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 17
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 16
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 27
Parçalı bulutlu
ŞIRNAK, 23
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 26
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 27
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS, 29
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 26
Parçalı ve az bulutlu