Bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran 2017

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 42
Az bulutlu ve açık
BURSA, 39
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 35
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 40
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 36
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 40
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 42
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 42
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA, 37
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 42
Az bulutlu ve açık
HATAY, 35
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 36
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 36
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 36
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 36
Az bulutlu ve açık
KONYA, 35
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 36
Az bulutlu ve açık
BOLU, 33
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 37
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 33
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 36
Az bulutlu ve açık
ORDU, 27
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 28
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 27
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM, 27
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 37
Az bulutlu ve açık
VAN, 26
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 39
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 38
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 42
Az bulutlu ve açık