Bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran 2017

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 42

Az bulutlu ve açık

BURSA, 39



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 35



Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 40

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 36

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 40



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 42

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 42

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA, 37

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 42



Az bulutlu ve açık

HATAY, 35

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 36

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 36



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 36

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 36

Az bulutlu ve açık

KONYA, 35

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 36

Az bulutlu ve açık

BOLU, 33

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 37

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 33

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 36

Az bulutlu ve açık

ORDU, 27

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 28

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 27

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM, 27

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS, 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 37

Az bulutlu ve açık

VAN, 26

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 39

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 38

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 42

Az bulutlu ve açık