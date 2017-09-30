Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül 2017

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Muğla, Sinop, Ankara, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kuvvetli, İstanbul'un kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR, 25
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor
BURSA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 22
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KOCAELİ, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 25
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 26
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK, 21
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Göller Bölgesi ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 29
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 25
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR, 23
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 29
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 24
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA, 23
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS, 23
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 19
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 21
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP, 21
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 20
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusu çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN, 21
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT, 23
Parçalı bulutlu
TRABZON, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL, 25
Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ, 27
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 21
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN, 18
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 29
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR, 29
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP, 26
Parçalı bulutlu
SİİRT, 27
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı