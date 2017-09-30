Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül 2017

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Muğla, Sinop, Ankara, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kuvvetli, İstanbul'un kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR, 25

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

BURSA, 23



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 22



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ, 25

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 26



Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK, 21

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Göller Bölgesi ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 29

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 25



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 23

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 29

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 24



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 23

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS, 23

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 19

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 21

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 21

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusu çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT, 23

Parçalı bulutlu

TRABZON, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL, 25

Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ, 27

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 21

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN, 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 29

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR, 29

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP, 26

Parçalı bulutlu

SİİRT, 27

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı