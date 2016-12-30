Bugün hava nasıl olacak? 30 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa, Isparta, Giresun, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare) yağışlı; diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Çorum çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-80 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR UYARISI: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Adana ve Mersin çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 km/s, hamlesi zaman zaman 100 km/saatin üzerinde) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, tipi şeklinde kar yağışı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 0°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ISTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenene yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Adana ve Mersin çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 mm.), iç ve yüksek kesimleri (700 m. rakım üzerinde) ile Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıkl hafif kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karaman, Niğde, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer yoğun olması bekleniyor.

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 0°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin bugün (Cuma) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Çorum çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞIRNAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

KİLİS °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu