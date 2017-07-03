Bugün hava nasıl olacak? 3 Temmuz 2017

Ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 36



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 33



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA, 36

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ, 30

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 37

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 37



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 38

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 38

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 39

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 37



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 39

Az bulutlu ve açık

HATAY, 38

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 40



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 39

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ, 39

Az bulutlu ve açık

KONYA, 39

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 36

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 37

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 39

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 28

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 41

Az bulutlu ve açık

ÇORUM, 39

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 28

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 30

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 32

Az bulutlu ve açık

KARS, 33

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 40

Az bulutlu ve açık

VAN, 29

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 42

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 42

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 39

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 44