Bugün hava nasıl olacak? 3 Temmuz 2017

Ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 36
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 33
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA, 36
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ, 30
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 37
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 37
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 38
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 38
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 39
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 37
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 39
Az bulutlu ve açık
HATAY, 38
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 40
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 39
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ, 39
Az bulutlu ve açık
KONYA, 39
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 36
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 37
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 39
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 28
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 41
Az bulutlu ve açık
ÇORUM, 39
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 28
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 30
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 32
Az bulutlu ve açık
KARS, 33
Az bulutlu ve açık
MALATYA, 40
Az bulutlu ve açık
VAN, 29
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 42
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 42
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 39
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 44