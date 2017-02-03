Bugün hava nasıl olacak? 3 Şubat 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir'in kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklenmektedir.

KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz illerimizden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA, 14



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE, 14

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 11



Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ, 14

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 3

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR, 14



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 6

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA, 12

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA, 15

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA, 17



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY, 13

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 9

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 5



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 4

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA, 3

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu

SİVAS, -6

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 8

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE, 13

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU, 7

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 12

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AMASYA, 7

Parçalı ve az bulutlu

ORDU, 10

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

SAMSUN, 9

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON, 10

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ, 4

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, -7

Az bulutlu ve açık

KARS, -8

Az bulutlu ve açık

VAN, 0

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. .

ADIYAMAN, 9

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 4

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 12

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 3

Az bulutlu ve açık