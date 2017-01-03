Bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu' nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 4°C
Parçalı bulutlu
OSMANİYE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, -5°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, -4°C
Parçalı bulutlu
KARAMAN °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, -5°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, -2°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
TUNCELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak, doğu ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DIYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZIANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu