Bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu' nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 4°C

Parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -5°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, -4°C

Parçalı bulutlu

KARAMAN °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, -5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, -2°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

TUNCELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak, doğu ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DIYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZIANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu