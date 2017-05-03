Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs 2017

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları puslu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu
EGE
Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARAMAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğu ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde puslu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ARDAHAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı