Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güney Doğu Anadolu ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.
BİLECİK, 12
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BURSA, 14
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 11
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 16
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.
A.KARAHİSAR, 13
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 18
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 18
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 17
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin batısının az bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
ADANA, 18
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA, 19
Parçalı, zamanla az bulutlu
HATAY, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA, 13
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA, 12
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 12
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 10
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA, 12
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 12
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU, 11
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE, 14
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 10
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA, 16
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GİRESUN, 13
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN, 12
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON, 13
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARDAHAN, -1
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde kar yağışlı
ELAZIĞ, 10
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmurlu
ERZURUM, 6
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS, 2
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR, 11
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 12
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT, 11
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 13
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı