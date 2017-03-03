Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güney Doğu Anadolu ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

BİLECİK, 12

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA, 14



Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 11



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 16

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

A.KARAHİSAR, 13

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 18



Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 18

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 17

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin batısının az bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

ADANA, 18

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 19



Parçalı, zamanla az bulutlu

HATAY, 16

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA, 13

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, 12



Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 12

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 10

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA, 12

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 12

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU, 11

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE, 14

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 10

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA, 16

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GİRESUN, 13

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN, 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 13

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN, -1

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerinde kar yağışlı

ELAZIĞ, 10

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmurlu

ERZURUM, 6

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 2

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 11

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 12

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT, 11

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 13

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı