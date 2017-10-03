Bugün hava nasıl olacak? (3 Ekim 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısı ile Batı Akdeniz kıyılarının az bulutlu, diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırşehir, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb. ) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BURSA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Az bulutlu

MANİSA 15°C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kırşehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA 11°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 6°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Siirt çevreleri ile, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 17°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı