Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
BURSA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KIRKLARELI °C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 8°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
MANISA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı gece saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı gece saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORDU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Az bulutlu
KARS °C, -7°C
Az bulutlu
ŞIRNAK °C, -3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SIIRT °C, 4°C
Az bulutlu