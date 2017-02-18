Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı gece saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı gece saatlerinden sonra yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORDU °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Az bulutlu

KARS °C, -7°C

Az bulutlu

ŞIRNAK °C, -3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 7°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu

SIIRT °C, 4°C

Az bulutlu