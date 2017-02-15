Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Karabük, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Karabük, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde (20 cm üzeri) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere kar yağışlı

CANKIRI °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

KARAMAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun olması bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde, kıyılarda hafif iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORDU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, -9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı