Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, K.Maraş, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri hafif yağmurlu geçecek.

Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile gece saatlerinden sonra İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Burdur çevreleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçe saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SIIRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu