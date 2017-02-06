Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Gümüşhane, Kayseri, Sivas, Erzincan ile sabah ilk saatlerde Uşak ve Ankara çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Kayseri, Sivas ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile İç ve doğu bölgelerimizde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile ilk saatlerde Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 18°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri hafif yağmurlu, Sivas ve Kayseri'nin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Tokat ve Gümüşhane çevreleri, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane çevrelerinde hafif kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu