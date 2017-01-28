Bugün hava nasıl olacak?

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Yalova, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Niğde ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalması, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, don hadisesi tehlikesi, v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri hafif kar yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KIRKLARELI °C, 4°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, -5°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
IZMIR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 4°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 1°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 0°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
CANKIRI °C, -8°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KONYA °C, -4°C
Parçalı çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
BAYBURT °C, -7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Elazığ çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, -3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı