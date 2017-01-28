Bugün hava nasıl olacak?

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Yalova, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Niğde ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalması, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, don hadisesi tehlikesi, v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri hafif kar yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -5°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 4°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 1°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 0°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, -8°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, -4°C

Parçalı çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

BAYBURT °C, -7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Elazığ çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, -3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı