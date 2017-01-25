Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Adana, Mersin ve Karaman dışında kalan bütün bölgeler aralıklı yağışlı geçecek.

Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, zamanla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

SAKARYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AYDIN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

UŞAK °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, İç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARAMAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve sisli

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

BARTIN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Tokat çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GİRESUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile zamanla il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

DIYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

MARDİN °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu