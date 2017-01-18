Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ve Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu
SAKARYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
YALOVA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AYDIN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, ilk saatlerde Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Çankırı çevrelerinde hafif yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
NİĞDE °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, batısı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZİNCAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu