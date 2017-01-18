Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ve Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu

SAKARYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

YALOVA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, ilk saatlerde Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Çankırı çevrelerinde hafif yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

NİĞDE °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, batısı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZİNCAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu