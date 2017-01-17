Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BİLECİK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm.), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-75 mm.)olması beklenmektedir.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARAMAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, bugün(Salı) akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 0°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -10°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 9°C

Az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu