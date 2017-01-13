Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu doğusu çok bulutlu sabah saatlerinde Sivas çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı az bulutlu
CANKIRI °C, -2°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 0°C
Parçalı az bulutlu
NİĞDE °C, 3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden sonra Van çevreleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde batısı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu
DIYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZIANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu
SIIRT °C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu