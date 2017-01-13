Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu doğusu çok bulutlu sabah saatlerinde Sivas çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı az bulutlu

CANKIRI °C, -2°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı az bulutlu

NİĞDE °C, 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden sonra Van çevreleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde batısı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu

DIYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZIANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu

SIIRT °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu