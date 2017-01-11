Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri yağışlı geçecek. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul çevreleri, öğle saatlerinde batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yoğun kar, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

ISTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Uşak ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

IZMIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

MANISA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

NİĞDE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GİRESUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

ELAZIĞ -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -11°C, -1°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR -13°C, -6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ -8°C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 10°C

Parçalı bulutlu