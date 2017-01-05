Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu , aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çevre ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. yağışlı

BURDUR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

OSMANİYE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARAMAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, Çorum, Samsun ve Amasya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun çevrelerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Bingöl ve Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

HAKKARİ °C, -2°C

Parçalı bulutlu

TUNCELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu