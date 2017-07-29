Bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NİĞDE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BARTIN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğusunun kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık