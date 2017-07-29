Bugün hava nasıl olacak? 29 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NİĞDE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğusunun kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık