Bugün hava nasıl olacak? (29 Nisan 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BALIKESİR, 30

Az bulutlu ve açık

BURSA, 29

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL, 24

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI, 29

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 25

Az bulutlu ve açık

IZMIR, 29

Az bulutlu ve açık

MANISA, 31

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 26

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 31

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 26

Az bulutlu ve açık

BURDUR, 28

Az bulutlu ve açık

HATAY, 29

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26

Az bulutlu ve açık

CANKIRI, 27

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 26

Az bulutlu ve açık

KIRIKKALE, 27

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU, 27

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 29

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 30

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 20

Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 30

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN, 17

Az bulutlu

TRABZON, 17

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, 14

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM, 14

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 14

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 26

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR, 25

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP, 27

Parçalı zamanla çok bulutlu

KİLİS, 29

Parçalı zamanla çok bulutlu

SIIRT, 25

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı