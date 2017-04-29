Bugün hava nasıl olacak? (29 Nisan 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BALIKESİR, 30
Az bulutlu ve açık
BURSA, 29
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL, 24
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELI, 29
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 25
Az bulutlu ve açık
IZMIR, 29
Az bulutlu ve açık
MANISA, 31
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 26
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 31
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 26
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 28
Az bulutlu ve açık
HATAY, 29
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 26
Az bulutlu ve açık
CANKIRI, 27
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 26
Az bulutlu ve açık
KIRIKKALE, 27
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU, 27
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 29
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 30
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 20
Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 30
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN, 17
Az bulutlu
TRABZON, 17
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, 14
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM, 14
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 14
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 26
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR, 25
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP, 27
Parçalı zamanla çok bulutlu
KİLİS, 29
Parçalı zamanla çok bulutlu
SIIRT, 25
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı