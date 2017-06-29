Bugün hava nasıl olacak? 29 Haziran 2017

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 39

Az bulutlu ve açık

BİLECİK, 35

Az bulutlu ve açık

BURSA, 36



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 34



Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 34

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 39

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 38



Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 40

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 34

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 32



Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 35

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE, 33

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY, 33

Az bulutlu ve açık

ANKARA, 34



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 33

Az bulutlu ve açık

KONYA, 35

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 30

Az bulutlu ve açık

BOLU, 31

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU, 32

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 28

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN, 28

Parçalı ve az bulutlu

ORDU, 26

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 26

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 27

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 38

Az bulutlu ve açık

ERZİNCAN, 34

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 28

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 37

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 41

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 42

Az bulutlu ve açık