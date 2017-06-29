Bugün hava nasıl olacak? 29 Haziran 2017

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artmaya devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 39
Az bulutlu ve açık
BİLECİK, 35
Az bulutlu ve açık
BURSA, 36
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 34
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 34
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 39
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 38
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 40
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 34
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 32
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 35
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE, 33
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY, 33
Az bulutlu ve açık
ANKARA, 34
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 33
Az bulutlu ve açık
KONYA, 35
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 30
Az bulutlu ve açık
BOLU, 31
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU, 32
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 28
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GİRESUN, 28
Parçalı ve az bulutlu
ORDU, 26
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 26
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 27
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 38
Az bulutlu ve açık
ERZİNCAN, 34
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 28
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 37
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 41
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 42
Az bulutlu ve açık