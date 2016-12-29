Bugün hava nasıl olacak? 29 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve G. Antep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (40-70 km/sa) ve fırtına (60-90 km/sa zaman zaman 100 km/sa ve üzeri) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR UYARISI: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare)şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, taşkın, su baskını, ulaşımda aksama, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 km/s, hamlesi zaman zaman 100 km/saatin üzerinde) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, tipi şeklinde kar yağışı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ilk saatlerinde İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, ve yağmurlu, zamanla yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu, zamanla hafif kar yağışlı

ISTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren İl geneli kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimleri ile zamanla İzmir çevrelerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetlice ve kuzey kıyılarında fırtına (50-80 km/sa) şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

IZMIR °C, 6°C

Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KÜTAHYA °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, İç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetlice ve zamanla kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

YOZGAT °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur, Kastamonu'nun güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ŞIRNAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KİLİS °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu