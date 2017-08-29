Bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Burdur'un güney ilçeleri, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri(Dörtyol, Erzin)'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu açık, doğusu ile zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Burdur'un güneyi, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerini yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARABÜK 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa saüreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık