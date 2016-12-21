Bugün hava nasıl olacak?

Marmara, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Samsun, Amasya, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa), Güneydoğu Anadolu'nun batısında fırtına (70-90 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışların Gaziantep, Kilis ile Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Hatay ve Osmaniye illerimizde yarın (21.12.2016 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği ülkemizin kıyı kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bölgenin kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa çevreleri ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla ve Manisa'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın ; Bölgenin orta ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Mersin ve Adana kıyıları ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hatay, Adana ve Mersin'in iç ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu kesimlerde kuvvetli yağış ve iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 3°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya ve Karaman çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Batı ve güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİVAS °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Samsun ve Amasya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, -14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, -10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yer yer yoğun olmak üzere, bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın ; Bölgenin batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (70-90 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATMAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı