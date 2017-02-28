Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara Bölgesi ve ülkenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SİS UYARISI : Marmara Bölgesi ve iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde beklenen sis ve pus hadisesinin özellikle İstanbul ve Yalova çevrelerinde sabah saatlerinde etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR, 14

Parçalı yer yer çok bulutlu

BURSA, 16



Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 10



Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 17

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 14

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ, 19

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 19



Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 18

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Yarın (çarşamba) Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA, 25

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 20



Parçalı ve çok bulutlu

HATAY, 24

Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 22

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 17



Parçalı yer yer çok bulutlu

KARAMAN, 15

Parçalı bulutlu

KONYA, 14

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR, 16

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 16

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 18

Parçalı bulutlu

KARABÜK, 21

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 11

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA, 22

Parçalı ve az bulutlu

ORDU, 11

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 12

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 11

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 16

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 6

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 2

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 4

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu

KİLİS, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT, 18

Parçalı yer yer çok bulutlu