Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara Bölgesi ve ülkenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SİS UYARISI : Marmara Bölgesi ve iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde beklenen sis ve pus hadisesinin özellikle İstanbul ve Yalova çevrelerinde sabah saatlerinde etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR, 14
Parçalı yer yer çok bulutlu
BURSA, 16
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 10
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ, 17
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 14
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ, 19
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 19
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA, 18
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Yarın (çarşamba) Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA, 25
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 20
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY, 24
Parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 22
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 17
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARAMAN, 15
Parçalı bulutlu
KONYA, 14
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR, 16
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 16
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 18
Parçalı bulutlu
KARABÜK, 21
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK, 11
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA, 22
Parçalı ve az bulutlu
ORDU, 11
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 12
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 11
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 16
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 6
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 2
Parçalı ve az bulutlu
VAN, 4
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 19
Parçalı yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP, 20
Parçalı yer yer çok bulutlu
KİLİS, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİİRT, 18
Parçalı yer yer çok bulutlu