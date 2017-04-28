Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2017

Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BALIKESİR, 28
Az bulutlu ve açık
BURSA, 26
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 22
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ, 26
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 23
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 28
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 29
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 23
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, zamanla çok bulutlu, K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 30
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 27
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 26
Az bulutlu ve açık
HATAY, 29
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 23
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 25
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 24
Az bulutlu ve açık
KIRIKKALE, 25
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU, 24
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 28
Az bulutlu ve açık, sabah ilk saatlerde yer yer puslu ve sisli
KARABÜK, 27
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 17
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 27
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 23
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN, 16
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 16
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, 15
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM, 17
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS, 16
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MALATYA, 25
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 25
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP, 26
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KİLİS, 27
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİİRT, 25
Parçalı, zamanla çok bulutlu