Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2017

Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BALIKESİR, 28

Az bulutlu ve açık

BURSA, 26



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 22



Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ, 26

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 23

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 28



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 29

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 23

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, zamanla çok bulutlu, K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 30

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 27



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 26

Az bulutlu ve açık

HATAY, 29

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 25

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 24

Az bulutlu ve açık

KIRIKKALE, 25

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU, 24

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 28

Az bulutlu ve açık, sabah ilk saatlerde yer yer puslu ve sisli

KARABÜK, 27

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 17

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 27

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 23

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN, 16

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 16

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, 15

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM, 17

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS, 16

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 25

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 25

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP, 26

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KİLİS, 27

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT, 25

Parçalı, zamanla çok bulutlu