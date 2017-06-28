Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum'un kuzey çevreleri, Amasya'nın batı ilçeleri ile Kars’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 33
Az bulutlu
ÇANAKKALE, 35
Az bulutlu
İSTANBUL, 31
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 35
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR, 33
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 33
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA, 38
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 34
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 30
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 37
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY, 31
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 34
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 35
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 32
Parçalı bulutlu
KARAMAN, 34
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 30
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 32
Parçalı bulutlu
KARABÜK, 32
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK, 25
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinde Çorum'un kuzey kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 36
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN, 28
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 27
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 26
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinde sonra Ardahan çevreleri ve Kars'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 39
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
HAKKARİ, 34
Az bulutlu ve açık
KARS, 30
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 41
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 39
Az bulutlu ve açık
MARDİN, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 40
Az bulutlu ve açık