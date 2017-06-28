Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran 2017

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum'un kuzey çevreleri, Amasya'nın batı ilçeleri ile Kars’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 33



Az bulutlu

ÇANAKKALE, 35

Az bulutlu

İSTANBUL, 31



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 35

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR, 35



Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA, 38

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 34

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 30



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 37

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY, 31

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 34



Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 35

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 32

Parçalı bulutlu

KARAMAN, 34

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinde Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 30

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 32

Parçalı bulutlu

KARABÜK, 32

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 25

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinde Çorum'un kuzey kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 36

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 28

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 27

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 26

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinde sonra Ardahan çevreleri ve Kars'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 39

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HAKKARİ, 34

Az bulutlu ve açık

KARS, 30

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 41

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 39

Az bulutlu ve açık

MARDİN, 38

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 40

Az bulutlu ve açık