Bugün hava nasıl olacak? 28 Aralık 2016

MARMARA

Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimleri ile İstanbul çevreleri ve zamanla Edirne dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Trakya kesimi ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde gerçekleşecek olan yağışların, gece saatlerinden itibaren Bursa, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın iç kesimlerinde yoğun kar, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimi ile Kütahya çevreleri ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın akşam saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın akşam saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve gece saatlerinden sonra ise Antalya ve Isparta'nın doğu kesimleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarda güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney, Konya ve Kırıkkale'nin batı kesimlerinde, gece saatlerinde ise bölgenin güney ve batısı ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KAYSERİ °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde ve gece saatlerinden sonra il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

YOZGAT °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu, akşam saatlerinden itibaren Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Hakkari çevreleri, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu

IĞDIR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞIRNAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KİLİS °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu