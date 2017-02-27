Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2017

Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR, 17
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
BURSA, 18
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli
İSTANBUL, 14
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ, 15
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri ile Manisa’nın güney çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 15
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DENİZLİ, 18
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İZMİR, 19
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA, 18
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 22
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 20
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY, 22
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ, 21
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA, 16
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN, 16
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 15
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR, 15
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 15
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 20
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK, 19
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 11
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA, 19
Parçalı ve az bulutlu
ORDU, 11
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 15
Parçalı bulutlu
TRABZON, 12
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 17
Az bulutlu
ERZURUM, 4
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 2
Parçalı ve az bulutlu
VAN, 5
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 18
Az bulutlu
GAZİANTEP, 20
Az bulutlu
KİLİS, 22
Az bulutlu
SİİRT, 17
Az bulutlu