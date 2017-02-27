Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2017

Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR, 17

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

BURSA, 18



Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli

İSTANBUL, 14



Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 15

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri ile Manisa’nın güney çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 15

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLİ, 18

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İZMİR, 19



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA, 18

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 22

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 20



Parçalı ve çok bulutlu

HATAY, 22

Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ, 21

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA, 16



Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN, 16

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 15

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR, 15

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 15

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 20

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK, 19

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 11

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA, 19

Parçalı ve az bulutlu

ORDU, 11

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 15

Parçalı bulutlu

TRABZON, 12

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 17

Az bulutlu

ERZURUM, 4

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 2

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 5

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 18

Az bulutlu

GAZİANTEP, 20

Az bulutlu

KİLİS, 22

Az bulutlu

SİİRT, 17

Az bulutlu