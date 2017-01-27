Bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak 2017

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Antalya'nın doğu kesimleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, don v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:Marmara'da kuzey yönlerden fırtınamsı (30-50km/sa), Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli (50-70 km/sa) şeklinde esecek rüzgara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çoğ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesimi ile güneydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınamsı (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 0°C



Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 1°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 1°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Kütahya'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C



Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden fırtına (50-70km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, İlk saatlerde Konya, Karaman ve Niğde ile öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) şeklinde esceği tahmin ediliyor. bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C



Çok bulutlu

KIRŞEHİR °C, -4°C

Çok bulutlu

KONYA °C, -4°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafifi olmak üzere kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 0°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

BOLU -3°C



Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, -7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARDAHAN °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde olacak yağışların, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmak üzere, yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KİLİS °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

