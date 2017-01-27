Bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak 2017

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Antalya'nın doğu kesimleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, don v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:Marmara'da kuzey yönlerden fırtınamsı (30-50km/sa), Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli (50-70 km/sa) şeklinde esecek rüzgara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çoğ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesimi ile güneydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınamsı (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 1°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Kütahya'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden fırtına (50-70km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, İlk saatlerde Konya, Karaman ve Niğde ile öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) şeklinde esceği tahmin ediliyor. bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C
Çok bulutlu
KIRŞEHİR °C, -4°C
Çok bulutlu
KONYA °C, -4°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafifi olmak üzere kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, -5°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BARTIN °C, 0°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
BOLU -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, -7°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARDAHAN °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde olacak yağışların, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmak üzere, yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KİLİS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı